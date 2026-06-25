Varannan ungdom hämtar stöd och råd hos AI

AI-chattbottar har blivit en allt viktigare samtalspartner för unga i Sverige, enligt en riksrepresentativ undersökning från Mediemyndigheten.

52 procent av 15–24-åringar har använt tekniken för råd och stöd i vardagen, medan 27 procent har vänt sig till AI inför större beslut. En betydande andel uppger också att de pratar om hur de mår eller använder AI som sällskap.

– Vi ser en utveckling från att AI används som ett verktyg till att AI får mer sociala och emotionella funktioner som kompletterar mänskliga relationer för en stor del av Sveriges unga, säger Jacob Strandell, utredare på Mediemyndigheten, enligt ett pressmeddelande.