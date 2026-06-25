Varannan ungdom hämtar stöd och råd hos AI
AI-chattbottar har blivit en allt viktigare samtalspartner för unga i Sverige, enligt en riksrepresentativ undersökning från Mediemyndigheten.
52 procent av 15–24-åringar har använt tekniken för råd och stöd i vardagen, medan 27 procent har vänt sig till AI inför större beslut. En betydande andel uppger också att de pratar om hur de mår eller använder AI som sällskap.
– Vi ser en utveckling från att AI används som ett verktyg till att AI får mer sociala och emotionella funktioner som kompletterar mänskliga relationer för en stor del av Sveriges unga, säger Jacob Strandell, utredare på Mediemyndigheten, enligt ett pressmeddelande.
Resultaten i korthet
- Majoriteten av unga har använt AI för att få råd eller stöd i vardagen (52 %), och en fjärdedel har använt AI för att prata om stora beslut (27 %).
- En mindre men betydande andel unga har använt AI för emotionella funktioner, som att prata om hur de mår (24 %) eller som sällskap (15 %).
- En stor majoritet (78 %) instämmer i påståendet att det är riskabelt att använda AI till allt möjligt.
- Yngre respondenter instämmer i högre grad med att det är lättare att prata med AI om svåra ämnen än med en människa.
Källa: Mediemyndigheten
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