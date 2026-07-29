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Perspektiv på världen

Unga i Kina ratar alkohol: ”Varför dricka champagne?”

A woman holds the hair of a bride as she takes wedding photos on a beach in Qingdao in eastern China’s Shandong province. (Ng Han Guan / AP)

På bröllop i Kina är det inte längre en självklarhet att gästerna skålar med alkoholhaltiga drycker. Alkoholens roll i sociala sammanhang utmanas av en ny ung generation som inte l…

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Washington Post

In China, sober-curious young people challenge a tradition of heavy drinking

Alcohol has been a fixture of professional and soc…

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