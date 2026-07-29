Unga i Kina ratar alkohol: ”Varför dricka champagne?”
På bröllop i Kina är det inte längre en självklarhet att gästerna skålar med alkoholhaltiga drycker. Alkoholens roll i sociala sammanhang utmanas av en ny ung generation som inte l…
Washington Post
In China, sober-curious young people challenge a tradition of heavy drinking
Alcohol has been a fixture of professional and soc…
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