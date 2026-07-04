Grundlagsändring ska avsätta Ungerns president

Péter Magyars ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbánlojale presidenten Tamás Sulyok, rapporterar Bloomberg.

Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti Tisza har den två tredjedelars supermajoritet som krävs i parlamentet.

– Ungerns återuppbyggnad kan inte påbörjas om den högste statschefen är samma person som hjälpte till att förstöra den ungerska republiken och hyllade den regering som nedmonterade rättsprincipen, säger Magyar.

Sulyok, som suttit mindre än tre år av sin fem år långa mandatperiod, har vägrat hörsamma Magyars uppmaningar att avgå frivilligt.

Efter att Sulyok avsatts kommer en ny president att väljas i sommar.