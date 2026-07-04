Grundlagsändring ska avsätta Ungerns president
Péter Magyars ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbánlojale presidenten Tamás Sulyok, rapporterar Bloomberg.
Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti Tisza har den två tredjedelars supermajoritet som krävs i parlamentet.
– Ungerns återuppbyggnad kan inte påbörjas om den högste statschefen är samma person som hjälpte till att förstöra den ungerska republiken och hyllade den regering som nedmonterade rättsprincipen, säger Magyar.
Sulyok, som suttit mindre än tre år av sin fem år långa mandatperiod, har vägrat hörsamma Magyars uppmaningar att avgå frivilligt.
Efter att Sulyok avsatts kommer en ny president att väljas i sommar.
Maktskiftet i Ungern — det gäller saken
- Péter Magyar och hans parti Tisza vann en jordskredsseger i Ungerns val den 12 april och fick supermajoritet med 138 av 199 mandat i parlamentet.
- Viktor Orbán erkände sig besegrad efter 16 år vid makten när hans Fidesz fick 52 mandat.
- Magyar har krävt presidentens avgång och lagt fram ett förslag om att begränsa premiärministers mandatperiod till åtta år.
- EU har frigjort över 100 miljarder kronor i tidigare frysta medel till Ungern efter Magyars valseger och löften om rättsstatliga reformer.
- Magyars regering har bland annat förändrat tonen i den tidigare Fideszlojala medierapporteringen och hävt förbud mot ukrainska medier.
bakgrund
Tamás Sulyok
Wikipedia (en)
Tamás Sulyok (born 24 March 1956) is a Hungarian politician and lawyer who has been serving as the president of Hungary since 2024. He was the president of the Constitutional Court from 2016 until 2024. He was the Fidesz–KDNP candidate for the 2024 presidential election.
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