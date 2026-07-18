Ungerns president skriver under sin egen avgång

Ungerns president Tamás Sulyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP.

Sedan Péter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbánlojale presidenten ska lämna sin post. Sulyok har dock vägrat att avgå frivilligt.

Tidigare i veckan röstade parlamentet igenom grundlagsändringen, vilket gav presidenten fem dagar på sig att skriva under den. Om Sulyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar.