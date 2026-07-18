Ungerns president skriver under sin egen avgång
Ungerns president Tamás Sulyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP.
Sedan Péter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbánlojale presidenten ska lämna sin post. Sulyok har dock vägrat att avgå frivilligt.
Tidigare i veckan röstade parlamentet igenom grundlagsändringen, vilket gav presidenten fem dagar på sig att skriva under den. Om Sulyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar.
Maktskiftet i Ungern – det gäller saken
- Péter Magyar och hans parti Tisza vann en jordskredsseger i Ungerns val den 12 april och fick supermajoritet med 138 av 199 mandat i parlamentet.
- Viktor Orbán erkände sig besegrad efter 16 år vid makten när hans Fidesz fick 52 mandat.
- Magyar har krävt presidentens avgång och lagt fram ett förslag om att begränsa premiärministers mandatperiod till åtta år.
- EU har frigjort över 100 miljarder kronor i tidigare frysta medel till Ungern efter Magyars valseger och löften om rättsstatliga reformer.
- Magyars regering har bland annat förändrat tonen i den tidigare Fideszlojala medierapporteringen och hävt förbud mot ukrainska medier.
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