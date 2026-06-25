Blandat på Wall Street – Dow på rekord och Nasdaq backar

Börserna på Wall Street går åt olika håll efter att chipjätten Microns rapport i går dämpat den värsta AI-oron. Samtidigt smälter investerarna maj månads inflationssiffror.

Drygt en timme efter öppning stiger breda S&P 500 0,4 procent och Dow Jones är upp 1,5 procent till ett nytt intradagshögsta. Tekniktunga indexet Nasdaq vänder ner på minus 0,3 procent efter en pigg inledning.

Inflationen uppgick till 4,1 procent i maj, enligt Feds favoritmått PCE. Siffran var i linje med förväntningarna och får investerare att pusta ut då utfallet inte blev högre trots energioron från konflikten i Mellanöstern, skriver CNBC.

Micron rusade hela 18 procent i efterhandeln i går, efter att chiptillverkaren dragit till med en rapport som tydligt knäppte analytikerna på näsan. Uppgången mildras något på torsdagen, med ett lyft på runt 11 procent.

Samtidigt stiger sektorkollegan Qualcomm runt 4 procent efter att bolaget fördubblat sin intäktsprognos från bolagets verksamheter utanför smarttelefonmarknaden. Även Sandisk, Western Digital och Lam Research är upp mellan 2 och 13 procent.

Techjätten Apple faller nära 5 procent på beskedet att bolaget höjer priserna på flera Macbook- och Ipad-modeller. Även storbolag som Nvidia, Amazon och Microsoft handlas på rött.

Det Singaporebaserade resebolaget Trip.coms depåbevis faller 16 procent på Wall Street efter att bolaget bommat förväntningarna i sitt senaste delår.

Wendy’s handlas volatilt i spåren av den senaste tidens småspararhausse på Redditforumet Wall Street Bets. Snabbmatskedjan steg inledningsvis 13 procent, men vänder ner handlas nu på minus 7 procent. Aktien steg i går nära 32 procent.

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