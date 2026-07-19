Uppgift: Bajen kan förstärka med förre Gais-stjärnan

Hammarby är bara detaljer från att värva Gais tidigare stjärna Amin Boudri, enligt Expressens uppgifter.

Enligt tidningen värvar klubben Boudri från Los Angeles FC för 36 miljoner kronor, vilket i så fall blir det dyraste köpet någonsin för en allsvensk klubb.

Det uppges handla om ett kontrakt på 4,5 år.

Hammarby slog Degerfors med 4–0 på söndagen. Stockholmarna ligger tvåa i serien men har alltjämt en bra bit upp till serieledande Sirius.