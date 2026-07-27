Uppgift: Ballout filmades av polisen en timme före dådet

Abdul Ballout var under myndigheternas övervakning samma dag som terrordådet mot Berlin Pride utfördes, enligt uppgifter i flera tyska medier.

Källor uppger för Der Spiegel att Berlinpolisen hade installerat en kamera utanför 21-åringens bostad, som filmade när han lämnade sin bostad ungefär en timme innan han körde in i folkmassan. Enligt tidningen övervakades han dock inte i realtid, utan polisen har gått igenom materialet i efterhand.

Ballout har klassats som en potentiell terrorist i flera år. När han i maj släpptes från ett ungdomsfängelse övervakades han i princip dygnet runt. Den trappades senare ner, men myndigheterna ska ha fortsatt övervaka hans telefon, enligt uppgifterna.