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En minneshögtid för offren vid Branderburger Tor på söndagsvkvällen. (Ebrahim Noroozi /AP/TT / AP)
Terrordådet mot Berlin Pride

Dödade kvinnan i Berlindådet var polsk medborgare

Av Tor Gasslander
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Den kvinna som dödades i attacken mot pridefirandet i Berlin tidigare i veckan var polsk medborgare. Det uppger Maciej Wewior, talesperson för det polska utrikesdepartementet, på X.

”Våra tankar är med offrets familj och anhöriga.”

Minst 29 personer skadades i attacken. Av dessa vårdas fortfarande 16 på sjukhus. Tre har livshotande skador.

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Terrordådet mot Berlin PrideTysklandEuropa