Dödade kvinnan i Berlindådet var polsk medborgare

En minneshögtid för offren vid Branderburger Tor på söndagsvkvällen.

Den kvinna som dödades i attacken mot pridefirandet i Berlin tidigare i veckan var polsk medborgare. Det uppger Maciej Wewior, talesperson för det polska utrikesdepartementet, på X.

”Våra tankar är med offrets familj och anhöriga.”

Minst 29 personer skadades i attacken. Av dessa vårdas fortfarande 16 på sjukhus. Tre har livshotande skador.