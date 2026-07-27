Dödade kvinnan i Berlindådet var polsk medborgare
Den kvinna som dödades i attacken mot pridefirandet i Berlin tidigare i veckan var polsk medborgare. Det uppger Maciej Wewior, talesperson för det polska utrikesdepartementet, på X.
”Våra tankar är med offrets familj och anhöriga.”
Minst 29 personer skadades i attacken. Av dessa vårdas fortfarande 16 på sjukhus. Tre har livshotande skador.
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