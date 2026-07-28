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Den vita skåpbil som Abdul Ballout använde under terrorattacken. (Ebrahim Noroozi /AP/TT)
Terrordådet mot Berlin Pride

Uppgifter: Terroristen svor trohet till IS före dådet

Av Marcus Lindén
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Berlin-terroristen Abdul Ballout svor trohet till terrorgruppen IS före dådet mot prideparaden. Det visar en film som den tyska polisen har hittat i 21-åringens telefon, uppger källor för Bild.

Telefonen hittades i den vita skåpbilen som användes vid attacken, enligt källorna. Videon ska ha spelats in samma dag som attacken.

I skåpbilen uppges utredarna ha gjort ytterligare ett fynd: ett fodral till en machete. Själva macheten har dock ännu inte hittats.

En 65-årig polsk kvinna dödades i attacken och omkring 30 personer skadades. Efter attacken flydde gärningsmannen. När polisen senare försökte gripa honom gjorde han aggressiva utfall med kniv och sköts då ihjäl av insatsstyrkan.

Terrorattacken i Berlin — det gäller saken

  • En vit skåpbil plöjdes in i en folkmassa under Pridefirandet i Tiergarten-parken i Berlin på lördagskvällen.
  • En kvinna dödades och omkring 30 personer skadades, varav flera allvarligt.
  • En stor polisjakt inleddes på den misstänkte gärningsmannen, 21-årige Abdul Ballout. Han var välkänd av polisen och hade kopplingar till den islamistiska miljön.
  • Abdul Ballout sköts till döds av polis i stadsdelen Spandau efter att ha gått till attack med kniv under insatsen på söndagen.
  • Tysklands inrikesminister har beskrivit dådet som en islamistisk terrorattack. Terrorhotnivån i landet har höjts.

Omni förklararGärningsmannen i Berlin var på polisens radar – därför räckte det inte

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Terrorister spelar vanligtvis in sådana videor omedelbart före sina attentat (tyska)
www.bild.de
Åklagare har ännu inte bekräftat saken
AFP  · Ofta betalvägg
Händelsen utreds som en islamistisk terrorattack
TT
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