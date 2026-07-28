Uppgifter: Terroristen svor trohet till IS före dådet
Berlin-terroristen Abdul Ballout svor trohet till terrorgruppen IS före dådet mot prideparaden. Det visar en film som den tyska polisen har hittat i 21-åringens telefon, uppger källor för Bild.
Telefonen hittades i den vita skåpbilen som användes vid attacken, enligt källorna. Videon ska ha spelats in samma dag som attacken.
I skåpbilen uppges utredarna ha gjort ytterligare ett fynd: ett fodral till en machete. Själva macheten har dock ännu inte hittats.
En 65-årig polsk kvinna dödades i attacken och omkring 30 personer skadades. Efter attacken flydde gärningsmannen. När polisen senare försökte gripa honom gjorde han aggressiva utfall med kniv och sköts då ihjäl av insatsstyrkan.
Terrorattacken i Berlin — det gäller saken
- En vit skåpbil plöjdes in i en folkmassa under Pridefirandet i Tiergarten-parken i Berlin på lördagskvällen.
- En kvinna dödades och omkring 30 personer skadades, varav flera allvarligt.
- En stor polisjakt inleddes på den misstänkte gärningsmannen, 21-årige Abdul Ballout. Han var välkänd av polisen och hade kopplingar till den islamistiska miljön.
- Abdul Ballout sköts till döds av polis i stadsdelen Spandau efter att ha gått till attack med kniv under insatsen på söndagen.
- Tysklands inrikesminister har beskrivit dådet som en islamistisk terrorattack. Terrorhotnivån i landet har höjts.
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