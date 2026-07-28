Uppgifter: Terroristen svor trohet till IS före dådet

Berlin-terroristen Abdul Ballout svor trohet till terrorgruppen IS före dådet mot prideparaden. Det visar en film som den tyska polisen har hittat i 21-åringens telefon, uppger källor för Bild.

Telefonen hittades i den vita skåpbilen som användes vid attacken, enligt källorna. Videon ska ha spelats in samma dag som attacken.

I skåpbilen uppges utredarna ha gjort ytterligare ett fynd: ett fodral till en machete. Själva macheten har dock ännu inte hittats.

En 65-årig polsk kvinna dödades i attacken och omkring 30 personer skadades. Efter attacken flydde gärningsmannen. När polisen senare försökte gripa honom gjorde han aggressiva utfall med kniv och sköts då ihjäl av insatsstyrkan.