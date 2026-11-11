Till vänster: Svenska herrlandslaget inför match mot Polen den 28 september i år. Till höger: Bosniska supportrar tittar på en träning under fotbolls-VM i somras.

Biljetterna är slutsålda till de svenska fotbollsherrarnas Nations League-match mot Bosnien-Hercegovina i Solna på lördag. Men enligt Aftonbladet kan de svenska fansen utgöra en minoritet på sin egen nationalarena.

Tidningen hänvisar till bosniska medier som rapporterar att runt 40 000 biljetter har sålts till bortalagets supportrar. Om det stämmer innebär det att Sverige bara skulle ha cirka 10 000 fans på plats.

En situation som den svenske förbundskaptenen Graham Potter beskriver som ”intressant”.

– Det är inget vi kan göra åt det. Det är något som vi måste hantera. Det kommer att vara en fantastisk atmosfär och roligt, säger Potter till Aftonbladet.