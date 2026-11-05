Centerpartiet och Vänsterpartiet har inlett direkta samtal om regeringsbildningen, enligt uppgifter till Expressen. Tidigare har Socialdemokraterna agerat mellanhand, men nu försöker partierna närma sig varandra på egen hand, skriver tidningen.

Samtalen beskrivs av källor som ”mer än en fika”, men några formella förhandlingar har ännu inte inletts.

Efter att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist röstats ner i riksdagen anses Vänsterpartiets förhandlingsposition ha stärkts. Samtidigt är vägen till en rödgrön regering fortfarande lång.