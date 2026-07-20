Uppgifter: FBI-chefen ska resa till Ryssland

FBI-chefen Kash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico.

Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg, och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin.

Det vore ett ovanligt besök för en sittande FBI-chef, skriver Politico. Den senaste av Patels företrädare som reste till Ryssland var Robert Mueller 2013, ett år före den ryska annekteringen av Krymhalvön i Ukraina.

FBI har inte kommenterat uppgifterna.