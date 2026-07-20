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Kash Patel. (Jose Luis Magana /AP/TT / AP)
Relationen USA-Ryssland

Uppgifter: FBI-chefen ska resa till Ryssland

Av Joel Malmén
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FBI-chefen Kash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico.

Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg, och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin.

Det vore ett ovanligt besök för en sittande FBI-chef, skriver Politico. Den senaste av Patels företrädare som reste till Ryssland var Robert Mueller 2013, ett år före den ryska annekteringen av Krymhalvön i Ukraina.

FBI har inte kommenterat uppgifterna.

Patel har gjort flera resor som fått kongressen att höja på ögonbrynen
www.politico.com
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Relationen USA-RysslandUSAFBIRysslandNordamerika EuropaRobert MuellerFSBKash Patel