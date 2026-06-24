Uppgifter: Försvaret vill se kraftigt höjda försvarsanslag

(Banfa Jawla / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Försvarsmakten vill att Sveriges försvarsutgifter höjs till mellan 4 och 5 procent av BNP på ett par års sikt. Det erfar DI.

Överbefälhavaren Michael Claesson vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna men säger att Sverige har ”existentiella” skäl att leva upp till Natos krav.

– Jag vill inte gå in på någon sifferexercis just nu, säger han.

Enligt Försvarsmakten räcker inte dagens planerade nivå på 3,5 procent av BNP för att uppfylla de förmågemål Nato satte i fjol. Argumentationen får även stöd i försvarsberedningens två veckor gamla rapport, skriver tidningen.