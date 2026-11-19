Uppgifter om explosion i Riyad – larmade strax innan
En explosion har hörts i staden Riyad i Saudiarabien enligt AFP:s journalister som är på plats.
Innan explosionen skickade saudiska civilförsvarsmyndigheten ut ett larm som ”varnar för en potentiell fara” mot staden. Kort därefter kom ett meddelande om att faran var över, enligt AFP.
Enligt den Saudiarabienstyrda koalitionen, som strider mot Huthirebellerna i Jemen, har man skjutit ner en robot. Det skriver Al Jazeera.
bakgrund
Huthirebeller
Wikipedia (sv)
Huthi eller huthier (arabiska: ٱلْحُوثِيُّون, al-Ḥūthīyūn, eller officiellt kända som Ansar Allah (أنصار الله Anṣār Allāh, "Anhängare av Gud") är en shiaislamisk politisk och paramilitär rebellrörelse i Jemen, stödd av Iran och stämplad av USA och Arabförbundet som en terrororganisation, som leds av Abdul-Malik al-Huthi. Huthierna kontrollerar sedan 2015 större delen av det område som tidigare utgjorde Nordjemen. Rebellgruppen har tagit sitt namn efter den religiöse ledaren Hussein Badr al-Din al-Huthi(en), som ledde gruppens första uppror 2004 i ett försök att uppnå större självständighet för den nordligaste provinsen Sada. Upproret syftade till att skydda zaidismen och zaiditernas kulturella traditioner mot övergrepp från landets sunnimuslimer. När al-Huthi blev dödad samma år under strider med regeringsstyrkor, övertog hans bror Abdul-Malik al-Huthi ansvaret för rörelsen som mililtär, andlig och politisk ledare. Huthimilisen fortsatte att kämpa för ökat inflytande för den shiamuslimska minoriteten.
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