En explosion har hörts i staden Riyad i Saudiarabien enligt AFP:s journalister som är på plats.

Innan explosionen skickade saudiska civilförsvarsmyndigheten ut ett larm som ”varnar för en potentiell fara” mot staden. Kort därefter kom ett meddelande om att faran var över, enligt AFP.

Enligt den Saudiarabienstyrda koalitionen, som strider mot Huthirebellerna i Jemen, har man skjutit ner en robot. Det skriver Al Jazeera.