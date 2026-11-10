Två robotar har skjutits ner över Saudiarabiens huvudstad Riyad. Det uppger den saudiske befälhavaren Turki al-Maliki på X.

Enligt AFP uppmanades invånare i staden att söka skydd via sms. Det är oklart om någon skadats.

Huthirörelsen i Jemen pekas ut som ansvarig för attacken. Så sent som i söndags tog rörelsen på sig en attack mot Riyads finanskvarter.

Huthiernas nyhetsbyrå Saba uppger samtidigt att Saudiarabien attackerat Jemens huvudstad Sanaa.