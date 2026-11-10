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Huthi eller huthier (arabiska: ٱلْحُوثِيُّون, al-Ḥūthīyūn, eller officiellt kända som Ansar Allah (أنصار الله Anṣār Allāh, "Anhängare av Gud") är en shiaislamisk politisk och paramilitär rebellrörelse i Jemen, stödd av Iran och stämplad av USA och Arabförbundet som en terrororganisation, som leds av Abdul-Malik al-Huthi.
Huthierna kontrollerar sedan 2015 större delen av det område som tidigare utgjorde Nordjemen.
Rebellgruppen har tagit sitt namn efter den religiöse ledaren Hussein Badr al-Din al-Huthi(en), som ledde gruppens första uppror 2004 i ett försök att uppnå större självständighet för den nordligaste provinsen Sada. Upproret syftade till att skydda zaidismen och zaiditernas kulturella traditioner mot övergrepp från landets sunnimuslimer. När al-Huthi blev dödad samma år under strider med regeringsstyrkor, övertog hans bror Abdul-Malik al-Huthi ansvaret för rörelsen som mililtär, andlig och politisk ledare. Huthimilisen fortsatte att kämpa för ökat inflytande för den shiamuslimska minoriteten.