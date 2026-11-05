Donald Trumps beslut att stötta utmanaren Ken Paxton och inte den sittande senatorn John Cornyn i det republikanska primärvalet i Texas i våras ledde till panik i partiet. Det uppger källor för NBC, som i en lång artikel redogör för var det gick fel för Republikanerna i mellanårsvalet.

Paxton har varit inblandad i flera skandaler under sin karriär och Trumps välsignelse fick donatorer med tunga plånböcker att antingen minska eller helt sluta bidra med pengar.

– Det var fullständigt kaos, säger en källa.

Elon Musk öste slutligen in motsvarande över två miljarder kronor i Paxtons kampanj. Men det hjälpte inte i kampen mot demokraten James Talarico.