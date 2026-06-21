Uppgifter: Utrikesministern uppmanar Starmer att avgå

Storbritanniens utrikesminister Yvette Cooper har under helgen uppmanat den hårt pressade premiärministern Keir Starmer att avgå, enligt uppgifter till Sky News.

Brittiska medier som The Observer och The Telegraph har i helgen rapporterat att Starmer är redo att avgå och att beskedet kan komma under måndagen.

Starmer själv har inte kommenterat uppgifterna och tillbringar helgen i rekreationsbostaden Chequers. I sitt senaste inlägg på X önskade han på söndagen glad fars dag till sina följare.