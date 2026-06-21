Uppgifter: Utrikesministern uppmanar Starmer att avgå
Storbritanniens utrikesminister Yvette Cooper har under helgen uppmanat den hårt pressade premiärministern Keir Starmer att avgå, enligt uppgifter till Sky News.
Brittiska medier som The Observer och The Telegraph har i helgen rapporterat att Starmer är redo att avgå och att beskedet kan komma under måndagen.
Starmer själv har inte kommenterat uppgifterna och tillbringar helgen i rekreationsbostaden Chequers. I sitt senaste inlägg på X önskade han på söndagen glad fars dag till sina följare.
bakgrund
Chequers
Wikipedia (sv)
Chequers är en 1500-tals herrgård i Ellesborough som sedan 1921 tjänar som den brittiske premiärministerns officiella rekreationsbostad. Egendomen är belägen cirka 9 kilometer sydsydost om Aylesbury i Buckinghamshire i södra England. Chequers har varit lantställe för den tjänstgörande premiärministern sedan 1921 efter att egendomen gavs till nationen av Arthur Lee och hans hustru Ruth 1917, under Första världskriget, men överlämnandet skedde först 1921. Huset är listat som klass I på National Heritage List för England.
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