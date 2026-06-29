Upprört när SVT byter kanal för finska nyheter

Efter att SVT meddelat att man flyttar den finska nyhetssändningen från SVT2 till den mindre kanalen SVT24 har många reagerat, rapporterar Sveriges Radio Finska.

– Jag tycker det är förjävligt, säger en lyssnare till kanalen.

SVT menar att flytten är en satsning och att synligheten kommer att öka.

Medieanalytikern Olle Lidbom tror att de trogna tittarna kommer att hitta till den nya kanalen oavsett. Men medieprofessorn Tom Moring tycker att beslutet strider mot minoritetsspråkskonventionen eftersom kanalen i dag har en liten publik, säger han till radion.