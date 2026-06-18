Uppträdde utan hijab – döms till 74 piskrapp

Videon som Parastoo Ahmadi nu döms för finns kvar på Youtube.

Den iranska sångerskan Parastoo Ahmadi har dömts till 74 piskrapp för att ha uppträtt utan slöja under en konsert i staden Qom. Det var ingen publik på plats, men hela konserten livestreamades på Youtube, rapporterar SVT.

Brottet ska ha varit att Ahmadi ”förolämpade den offentliga anständigheten genom produktionen och publiceringen av vulgärt och omoraliskt innehåll”, uppger den exil-iranska människorättsorganisationen HRANA.

Konserten ägde rum i december 2024 och Ahmadi greps kort därefter. Utöver piskrappen döms hon även till att under en tvåårsperiod varken få lämna landet eller syssla med konstnärlig verksamhet.

Åtta personer som deltog i produktionen av videon – däribland Ahmadis medmusikanter – ska också ha dömts, skriver HRANA.