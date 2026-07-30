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Ekonomi

USA förbjuder utländska humanoider – kan gynna Trumps söner

Workers assemble robot at the LY iTech Beijing Super Factory for Embodied AI. (Andy Wong /AP/TT / AP)

USA stoppar importen av humanoida robotar – det senaste i en rad förbud mot primärt kinesisk teknologi, skriver Washington Post.

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Washington Post

FCC bans foreign humanoid robots, expanding campaign against Chinese tech

A separate ban takes aim at devices used to connec…

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