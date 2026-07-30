USA förbjuder utländska humanoider – kan gynna Trumps söner
USA stoppar importen av humanoida robotar – det senaste i en rad förbud mot primärt kinesisk teknologi, skriver Washington Post.
Washington Post
FCC bans foreign humanoid robots, expanding campaign against Chinese tech
A separate ban takes aim at devices used to connec…
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