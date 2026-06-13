USA ger grönt ljus åt Paramounts jätteaffär

USA:s justitiedepartement har godkänt Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery, rapporterar flera medier. Affären värderas till mer än 110 miljarder dollar, motsvarande drygt 1 000 miljarder kronor.

Departementet bedömer att affären inte kommer att skada konkurrensen eller missgynna amerikanska konsumenter. Beslutet kom efter en åtta månader lång granskning där över två miljoner dokument analyserades.

Affären möter dock fortsatt motstånd. Flera delstater förbereder rättsprocesser för att blockera sammanslagningen och även EU-kommissionen granskar den.