USA ger grönt ljus åt Paramounts jätteaffär
USA:s justitiedepartement har godkänt Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery, rapporterar flera medier. Affären värderas till mer än 110 miljarder dollar, motsvarande drygt 1 000 miljarder kronor.
Departementet bedömer att affären inte kommer att skada konkurrensen eller missgynna amerikanska konsumenter. Beslutet kom efter en åtta månader lång granskning där över två miljoner dokument analyserades.
Affären möter dock fortsatt motstånd. Flera delstater förbereder rättsprocesser för att blockera sammanslagningen och även EU-kommissionen granskar den.
Paramounts jätteaffär — det gäller saken
- Paramount Skydance köpte Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar efter att Netflix dragit sig ur budstriden i februari 2026.
- Warner Bros styrelse avvisade enligt medieuppgifter flera fientliga bud från Paramount, men accepterade slutligen det höjda budet efter att finansiering säkrats från bland annat Mellanöstern.
- Affären innebär att streamingtjänsterna HBO Max och Paramount plus kan slås ihop till en gemensam plattform.
- Det var väntat att Trumpadministrationen skulle godkänna affären, sedan Paramount lovat fortsatt biolansering av filmer.
- Warner Bros vd David Zaslav kan få ersättning på cirka 6,5 miljarder kronor i samband med försäljningen.
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