USA:s militär har beskjutit ett Palau-flaggat fartyg som bröt blockaden mot iranska hamnar. Det uppger Centcom, USA:s Mellanösternkommando, enligt AFP.

”Centcom fortsätter att strikt hålla blockaden”, skriver kommandot i ett pressmeddelande.

Ingen i besättningen ska ha skadats i attacken, som skedde i Omanbukten efter att fartyget lämnat hamnen i Bandar Abbas i Hormuzsundet, enligt AP.

USA har förstört sex fartyg och dirigerat om 158 under blockaden som inleddes i mitten av juli. Iran blockerar i sin tur Hormuzsundet.