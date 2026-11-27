USA har beskjutit fartyg i Iran: ”Håller blockaden”
USA:s militär har beskjutit ett Palau-flaggat fartyg som bröt blockaden mot iranska hamnar. Det uppger Centcom, USA:s Mellanösternkommando, enligt AFP.
”Centcom fortsätter att strikt hålla blockaden”, skriver kommandot i ett pressmeddelande.
Ingen i besättningen ska ha skadats i attacken, som skedde i Omanbukten efter att fartyget lämnat hamnen i Bandar Abbas i Hormuzsundet, enligt AP.
USA har förstört sex fartyg och dirigerat om 158 under blockaden som inleddes i mitten av juli. Iran blockerar i sin tur Hormuzsundet.
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