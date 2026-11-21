En oljetanker i lågor i Hormuzsundet.

Oljeflödet genom Hormuzsundet minskar återigen, rapporterar Financial Times. Anledningen tros vara upptrappade attacker mot fartyg från Iran.

263 fartyg har passerat sundet den senaste veckan, en minskning med 15 procent jämfört med föregående vecka.

De iranska attackerna riskerar också leda till brist på fartyg.

– Om Iran fortsätter i den här takten kommer det bli verkliga problem med tillgängligheten. Kanske inte omedelbart, men om två till tre månader kan det här bli ett väldigt, väldigt stort problem, säger omvärldsanalytikern Jorge León på Rystad Energy.