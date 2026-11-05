Demonstranter protesterar i Sydkoreas huvudstad Seoul mot planerna på att skicka sydkoreanska soldater till Hormuzsundet. Bilden är från den 12 september.

Sydkorea ska förstärka sin militära närvaro i Mellanöstern och utöka insatserna mot pirater, rapporterar Bloomberg. Beskedet kommer efter månader av påtryckningar från USA:s president Donald Trump om att bidra till säkerheten i Hormuzsundet.

– Piratverksamheten har mer än tredubblats till följd av situationen i regionen, säger försvarsdepartementets talesperson Chung Binna.

Regeringen vill bland annat skicka ett övervakningsflygplan och utöka patrulleringen utanför Oman. Sydkorea betonar att styrkorna inte ska dras in i Irankriget.