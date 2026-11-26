Amerikanska bilister väntas bränna 980 miljoner dollar, runt 10 miljarder kronor, mer på bensin under Thanksgivinghelgen än i fjol, trots att färre spås ge sig ut på vägarna, skriver CNN Business. Irankriget har pressat upp bensinpriserna till nivåer som utmanar rekordet för högtiden från 2022, då Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina.

På tisdagen kostade en gallon (3,8 liter) bensin i snitt 3,62 dollar, jämfört med rekordet på 3,59 dollar och fjolårets 3,03 dollar.

Som plåster på såren har bensinpriset fallit med drygt 13 procent sedan månadsskiftet. Men bensinen är fortfarande dyrare än i fjol i samtliga delstater.

– Ingen borde korka upp champagnen, säger bensinpristjänsten Gasbuddy’s analyschef Patrick De Haan till CNN.