En ökad hotbild från Iran har fått USA:s finansminister Scott Bessent att flytta från sitt hem till en militärbas. Det uppger tre källor med insyn för New York Times.

Bessent har hamnat i fokus för Iran i och med att han lett insatserna för att isolera landet ekonomiskt genom sanktioner, visar underrättelseuppgifter enligt källorna.

Hotläget blev akut efter att en tidning publicerat en bild av Bessents hem, uppger en källa för CBS.

Minst sex högt uppsatta amerikanska tjänstemän har tidigare flyttats till militärbaser eller andra skyddade boenden, bland dem utrikesminister Marco Rubio.