USA-svepet: Vill stoppa senatvalet i Alaska – Dan och Dan kan förvirra
JB Pritzker vill att Trumpadministrationen frågas ut, Dan och Dan förvirrar väljarna i Alaska enligt Justitiedepartementet och Trump ska ha evenemang för att visa upp ”den vackra” vattenspegeln.
Det här är dagens USA-svep.
Om USA-svepet
I två veckor fram till mellanårsvalet får du som läsare en djupdykning i amerikansk politik. Vi fokuserar på kandidaternas kampanjer, de största snackisarna och väljarnas viktigaste frågor – med nya rubriker varje dag.
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JB Pritzker utesluter inte att ställa Trump inför riksrätt
JB Pritzker, guvernör i Illinois, anser att Demokraterna bör inleda en utfrågning av Trumpadministrationen om de återtar kontrollen i kongressen. Samtidigt utesluter han inte att frågan om riksrätt kan komma att drivas. Det skriver NBC News.
– Det behövs utfrågningar, eftersom det finns så mycket korruption, sade han
Trump har ställts inför riksrätt vid två tillfällen i representanthuset och friats båda gångerna.
Dan mot Dan kan förvirra väljare i Alaska
Justitiedepartementet vill stoppa fastställandet av resultatet i senatsvalet i Alaska om den republikanska Dan Sullivan förlorar, skriver Axios. Anledningen: På listan finns även Dan J Sullivan.
Justitiedepartementet menar att Dan J Sullivan bara ställt upp på samma lista för att skapa förvirring och påverka resultatet, något han nekar till. Men en federal domare har avvisat försöket och menar att det inte finns någon metod för att ta reda på om väljarna röstat på fel kandidat utan att äventyra valhemligheten.
Newsom och Harris tillsammans på scen
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och tidigare vicepresidenten Kamala Harris framträdde tillsammans offentligt för första gången i år, skriver New York Times.
Båda ses som möjliga presidentkandidater för demokraterna, men ingen av dem kommenterade den eventuella rivaliteten. I stället talade de om sitt stöd för Xavier Becerra som demokraterna hoppas ska efterträda Newsom som guvernör.
Trump ska ha evenemang vid vattenspegeln
Donald Trump planerar att hålla ett evenemang vid vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC dagen innan mellanårsvalet ”bara för att visa hur vacker den är”, rapporterar CBS News.
Under mandatperioden har Trump haft vattenspegeln som renoveringsprojekt och har bland annat målat botten blå. Men bara två veckor senare blev vattnet grönt och ytskiktet började lossna.
Trump hävdar att det handlar om sabotage, men en federal åklagare menar att det beror på brister i arbetet.
Väljaren
Det handlar egentligen om att välja det minst dåliga av två alternativ. Jag hör inget som jag gillar.
Opinionsläget
Med bara dagar kvar till mellanårsvalet börjar republikanen Ken Paxton knappa in på sin motståndare James Talarico. Nu skiljer bara 1,4 procentenheter mellan Texaskandidaterna.
Det faktum att en demokrat leder i mätningar i det konservativa fästet Texas ses som en politisk skräll. Delstaten har inte röstat in en demokrat i senaten sedan 1988.
Omni har samlat siffrorna som avgör mellanårsvalet.
Visste du att...
Mellanårsvalet 2018 hade rekordhögt valdeltagande? Nästan varannan amerikan tog sig till valurnorna, och såg till att Demokraterna tog över kontrollen över representanthuset medan Republikanerna behöll majoriteten i senaten.
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Trump skulle rensa upp i eliten – så har han själv blivit ”träsket”
Donald Trump valdes två gånger om för att han skulle ”rensa upp i träsket” och göra upp med eliten. Nu är USA:s väljare övertygade om att Trump använder presidentämbetet för att berika sig själv och att hans parti fokuserar på att hjälpa de rika och mäktiga. Trump kan ha blivit av med sin superkraft och hans stora politiska trick kan ha slutat att fungera. Så här gick det till.