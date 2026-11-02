Donald Trump gör som han brukar strax inför val och anklagar – utan bevis – sina motståndare för att fuska. Det rapporterar ABC News.

Under sitt kampanjtal i Iowa i natt beskrev han det kommande mellanårsvalet som ”ohederligt” och ”korrupt” och hävdade att Demokraterna ”måste fuska för att vinna”.

– Jag hoppas att vår kandidat gör bra ifrån sig, men de är fullständigt ohederliga, sa Trump när han talade om Minnesota och fortsatte:

– Minnesota är så korrupt. Maine är väldigt korrupt. Kalifornien ska vi inte ens tala om.

Det har gjorts omfattande undersökningar och studier om förekomsten av valfusk. Brennan Center for Justices rapport om ämnet visar att det är större sannolikhet att en amerikan träffas av blixten än att personen utger sig för att vara någon annan vid valurnan.