Demokraten Haley Stevens från Michigan har svårt att förklara varför hon plötsligt valde att stödja republikanen Mike Rogers framför partikollegan Abdul El-Sayed i senatsvalet när hon pressades om beslutet i CNN under natten.

– Jag vaknade i morse med klar blick, utvilad och fokuserad på vad mitt hjärta sa mig. Och så är det med det, säger Stevens.

CNN:s ankare Anderson Cooper nöjer sig inte med det svaret och frågar om Stevens pratade med någon innan sitt beslut och frågar till och med om hon tog beslutet på söndagsmorgonen i en dröm.

Stevens fortsätter att inte svara utan säger att El-Sayed visar ”ilska och brist på medmänsklighet”. Hon nämner också El-Sayeds samröre med den progressiva och kontroversiella internetpersonligheten Hasan Piker.