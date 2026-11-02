Flera tunga demokrater rasar efter att den demokratiska representanthusledamoten Haley Stevens gett sitt stöd till republikanen Mike Rogers i senatorsvalet i Michigan.

”Detta är ett avskyvärt förräderi”, skriver demokraternas minoritetsledare i senaten, Chuck Schumer, på X.

Schumer stöttade själv Haley Stevens när hon kandiderade mot Abdul El-Sayed om att bli Demokraternas senatsledamot för Michigan. El-Sayed vann, och leder enligt de senaste opinionsmätningarna stort mot Mike Rogers.

Stämningen mellan de två tidigare kandidaterna har varit frostig länge – inte minst har Stevens varit kritisk till att El-Sayed anklagat Israel för folkmord i Gaza.

Enligt CNN har stora delar av Stevens personal sagt upp sig efter beskedet. Den demokratiska delstatssenatorn Elissa Slotkin (D) från Michigan är också djupt kritisk till Stevens sidbyte.

”Om man gör ett så här viktigt val till något som handlar om en själv, och inte Michigans invånare eller demokratin, borde man tänka efter väldigt noga om man faktiskt står på det godas sida”, skriver hon.