Den som hjälper USA med information om Irans kärnenergiprogram kan få motsvarande 200 miljoner kronor i belöning. Det skriver Centcom, USA:s kommando för Mellanöstern, i ett uttalande.

De vädjar om information om allt från anläggningar och utrustning till personal. Det finns även goda chanser till ”omplacering” för den som hjälper USA.

President Donald Trump har sagt att Irans kärnenergiprogram är så gott som helt förstört efter USA:s omfattande attacker.