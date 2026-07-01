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Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry och Marc Hanappier som vigs till biskopar. (TT/AP)
Förändringarna i Katolska kyrkan

Utbrytare i Schweiz trotsar påven – viger nya biskopar

Av Ebba Örn
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Påven har uttryckligen vädjat till utbrytargruppen i Schweiz att inte viga nya biskopar. Ändå ringde klockorna i den lilla alpbyn Écône när fyra nya biskopar under onsdagen vigdes till orgelmusik och sång, rapporterar nyhetsbyråer.

Biskopsvigningen innebär att S:t Pius X prästbrödraskap går i schism med katolska kyrkan. Agerandet väntas leda till uteslutning ur katolska kyrkans gemenskap för alla brödraskapets nu sex biskopar.

Brödraskapet, som består av omkring 600 000 fundamentalistiska katoliker, hävdar i sin tur att det bara är de som upprätthåller den sanna tron inom kristendomen.

Katoliken Jean-Pierre Stauffer, 79, har rest till byn från Genève och beskriver det som en ”historisk dag”.

– Något mycket viktigt händer nu. Det kommer inte att sluta här, säger han till AFP.

S:t Pius X prästbrödraskap grundades 1970
TT
Påven skrev ett öppet brev till brödraskapet under gårdagen
AP  · Ofta betalvägg
Brödraskapet tycker att dagens kyrka är full av felaktigheter som modernism och liberalism
AFP  · Ofta betalvägg
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