Utbrytare i Schweiz trotsar påven – viger nya biskopar
Påven har uttryckligen vädjat till utbrytargruppen i Schweiz att inte viga nya biskopar. Ändå ringde klockorna i den lilla alpbyn Écône när fyra nya biskopar under onsdagen vigdes till orgelmusik och sång, rapporterar nyhetsbyråer.
Biskopsvigningen innebär att S:t Pius X prästbrödraskap går i schism med katolska kyrkan. Agerandet väntas leda till uteslutning ur katolska kyrkans gemenskap för alla brödraskapets nu sex biskopar.
Brödraskapet, som består av omkring 600 000 fundamentalistiska katoliker, hävdar i sin tur att det bara är de som upprätthåller den sanna tron inom kristendomen.
Katoliken Jean-Pierre Stauffer, 79, har rest till byn från Genève och beskriver det som en ”historisk dag”.
– Något mycket viktigt händer nu. Det kommer inte att sluta här, säger han till AFP.