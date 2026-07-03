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Den kontroversiella prästvigningen. (Cyril Zingaro /AP/TT / AP)
Förändringarna i Katolska kyrkan

Påven kastar ut konservativa präster – vigde egna biskopar

Av Anders Hovne
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Påve Leo XIV bannlyser den katolska utbrytargruppen S:t Pius X prästbrödraskap (SSPX), rapporterar AP. Detta sedan gruppen gått emot påven och vigt fyra egna biskopar.

Påven konstaterar att sällskapet gått i schism och därför nu utesluts ur den katolska gemenskapen. SSPX är mycket konservativt och har motsatt sig en modernisering av den katolska kyrkan. Gruppen har under flera årtionden varit på kant med den heliga stolen.

Över 15 000 personer var på plats när gruppen tidigare i veckan genomförde den kontroversiella biskopsvigningen i Schweiz. Enligt AP har gruppen runt en halv miljon anhängare.

Gruppens över 700 präster bannlyses
AP  · Ofta betalvägg
Anhängare uppmanas av påven att ta avstånd
Financial Times  · Ofta betalvägg
Ceremonin pågick i flera timmar
TT
Reuters: Beslutet visar att påven vågar fatta tuffa beslut
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Reuters: Beslutet visar attpåven vågar fatta tuffa beslut
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Detta är SSPX
www.npr.org
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Förändringarna i Katolska kyrkanEuropaSchweizPåve Leo XIVKatolska kyrkanReligion