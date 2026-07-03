Påven kastar ut konservativa präster – vigde egna biskopar

Påve Leo XIV bannlyser den katolska utbrytargruppen S:t Pius X prästbrödraskap (SSPX), rapporterar AP. Detta sedan gruppen gått emot påven och vigt fyra egna biskopar.

Påven konstaterar att sällskapet gått i schism och därför nu utesluts ur den katolska gemenskapen. SSPX är mycket konservativt och har motsatt sig en modernisering av den katolska kyrkan. Gruppen har under flera årtionden varit på kant med den heliga stolen.

Över 15 000 personer var på plats när gruppen tidigare i veckan genomförde den kontroversiella biskopsvigningen i Schweiz. Enligt AP har gruppen runt en halv miljon anhängare.