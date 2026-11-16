Framtidens äldreomsorg pekas ut som ”den tysta krisen” i Sverige, skriver Göteborgs-Posten. De kommande två decennierna väntas behoven ändras. Socialstyrelsen har slagit larm om att det kan behövas 50 000 fler anställda bara fram till 2030.

Men inte nog med det. I skärgården, både på Västkusten och utanför Stockholm, väntas andelen äldre samtidigt öka rejält de kommande åren. Skärgårdskommunen Öckerö, utanför Göteborg, är ett av de drabbade områdena.

Där väntas antalet åldringar vara 750 fler än i dag om tjugo år, och det samtidigt som invånarantalet i övrigt minskar. Kommunalrådet Jan Utbult (KD) ser dock inte de äldre som problemet, utan kommunens oförmåga att locka fler yngre.

– Vi har haft för lite bostäder. Så att till exempel våra ungdomar som kanske har velat bo kvar här ute, inte har haft den möjligheten, säger han.