Vaccin mot vattkoppor blir gratis för alla barn

Vaccin mot vattkoppor kommer från och med nästa år ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, skriver TT. Det innebär att det blir gratis för alla barn som inte redan är immuna.

Vaccinet ges i två doser: den första vid 18 månaders ålder på barnavårdscentralen och den andra när barnet är 7–8 år via skolans elevhälsa.

Barn som är äldre än 18 månader när programmet införs omfattas inte. Regeringen finansierar därför en tillfällig vaccinationsinsats för 5–17-åringar som ännu inte är immuna mot sjukdomen.

– Alla barn ska få det här skyddet. Det känns angeläget, för det är en rätt utdragen, plågsam sjukdom. Och för föräldrarna innebär det mycket vabb, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Syftet med ändringen är att sjukdomen helt och hållet ska utrotas.