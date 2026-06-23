”Väldigt obrittiskt” – brexit gjorde Europa mer franskt
Tio år efter Brexit står det klart att EU varken föll sönder eller blev en federal superstat. Men utan Storbritannien har unionen blivit mer mottaglig för franska idéer om statlig…
The Economist
Britain’s departure made Europe more French
A smaller EU has learned to live without Britain.
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