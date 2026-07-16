Vänsterpartist ljög om meriter – fick toppjobb i nämnder

Vänsterpartiets Marek Lakatos förfalskade ett examensbevis från Lunds universitet. Nu lämnar han politiken i Malmö, skriver Sydsvenskan.

På examensbeviset stod det att han tagit en socionomexamen, något han bifogade när han sökte arbeten.

– Det jag kan säga är att det var det dummaste jag gjort. Förutom när jag blev dömd sen tidigare, säger han till tidningen.

2011 dömdes han för rån och olaga frihetsberövande. Efter det har han utbildat sig till specialpedagog, arbetat som trygghetssamordnare åt kommunen och som sakkunnig åt bland annat socialdepartementet. Han har också förtroendeuppdrag i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Inför höstens val stod han som tredjenamn till kommunfullmäktige i Malmö.