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Arkivbild: Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Lokalvalen i Malmö

Styret i Malmö uppfyllde inte var tredje vallöfte

Av Tomas Ekelund
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Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har styrt i Malmö kommun den senaste mandatperioden men bland de löften som gav dem makten har var tredje inte infriats. Det framgår av Sydsvenskans genomgång.

Av de 50 tyngsta vallöftena har 22 infriats helt och hållet och ytterligare 12 bara delvis.

16 löften har inte alls realiserats. Bland dem finns planerna på att testa att anställa läkare kommunalt samt att minska förskolegrupperna.

Var tredje vallöfte från Malmöstyret har inte infriats
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Socialdemokraternas vallöften 2022-2026
malmo.socialdemokraterna.se
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