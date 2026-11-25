Dagens britter, framförallt unga vuxna, har betydligt mindre sex än tidigare generationer, visar en ny studie publicerad i The Lancet.

I undersökningen, som är den fjärde nationella undersökningen av sexuella attityder och livstilar i Storbritannien, framgår att var tredje britt mellan 16-24 år aldrig har haft sex. Det kan jämföras med förra mätningen, från 2014, där var femte i samma ålder uppgav att de var oskuld.

Samtidigt uppger hälften av de unga att de någon gång ”sextat”, och nio av tio killar i åldern 16-24 år säger att de har tittat på porr. Bland tjejer i samma ålder är motsvarande siffra fem av tio.

Även sett till en bredare grupp vuxna, under 45 år, har sexet minskat. 1990 hade den genomsnittliga britten sex en gång i veckan. Nu handlar det om en gång varannan vecka.