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Illustrationsbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

”Varannandagsväder” de kommande veckorna

Av Joel Malmén
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De kommande veckorna väntas bjuda på mer normalt, ombytligt sommarväder med sol och spridda skurar, säger SMHI-meteorologen Kjell Lund till DN.

– Det kommer att vara ganska fastlåst i västlig strömning med ”varannandagsväder”, som en typisk svensk sommar. Lite av varje.

I norr blir det svalare och regnigare, och i söder varmare.

Lund: ”Vi har ju augusti kvar”
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