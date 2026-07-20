”Varannandagsväder” de kommande veckorna
De kommande veckorna väntas bjuda på mer normalt, ombytligt sommarväder med sol och spridda skurar, säger SMHI-meteorologen Kjell Lund till DN.
– Det kommer att vara ganska fastlåst i västlig strömning med ”varannandagsväder”, som en typisk svensk sommar. Lite av varje.
I norr blir det svalare och regnigare, och i söder varmare.
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