”Varannandagsväder” de kommande veckorna

De kommande veckorna väntas bjuda på mer normalt, ombytligt sommarväder med sol och spridda skurar, säger SMHI-meteorologen Kjell Lund till DN.

– Det kommer att vara ganska fastlåst i västlig strömning med ”varannandagsväder”, som en typisk svensk sommar. Lite av varje.

I norr blir det svalare och regnigare, och i söder varmare.