Världens äldsta fotboll flyger från Skottland till Miami

Många har rest över Atlanten för årets fotbolls-VM. En av dem är världens äldsta fotboll, som flugits från Skottland till Miami i Florida inför matchen mot Brasilien, rapporterar NBC News.

– Vi har tagit med oss bollen till Miami [...] och jag tror att den kan ge oss tur, säger Caroline Mathers, chef för museet och galleriet Stirling Smith i Skottland, där fotbollen i vanliga fall befinner sig.

Fotbollen tros vara omkring 500 år gammal, och hittades i ett sovrum som använts av den skotska 1500-talsdrottningen Maria Stuart. Den är gjord av tjockt läder och inuti finns en grisblåsa.

Bollen ställs ut på museet Coral Gables i Miami.