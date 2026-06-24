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Världens äldsta fotboll
Fotbolls-VMMästerskapet

Världens äldsta fotboll flyger från Skottland till Miami

Av Hedda Hallsenius
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Många har rest över Atlanten för årets fotbolls-VM. En av dem är världens äldsta fotboll, som flugits från Skottland till Miami i Florida inför matchen mot Brasilien, rapporterar NBC News.

– Vi har tagit med oss bollen till Miami [...] och jag tror att den kan ge oss tur, säger Caroline Mathers, chef för museet och galleriet Stirling Smith i Skottland, där fotbollen i vanliga fall befinner sig.

Fotbollen tros vara omkring 500 år gammal, och hittades i ett sovrum som använts av den skotska 1500-talsdrottningen Maria Stuart. Den är gjord av tjockt läder och inuti finns en grisblåsa.

Bollen ställs ut på museet Coral Gables i Miami.

Drottning Maria tyckte mycket om sport, enligt historiker
NBC News
Fotbollen var mycket mer våldsam på 1500-talet, enligt museets kurator
BBC
Det är första gången fotbollen är i USA
www.miamitodaynews.com
Skottland möter Brasilien i Miami vid midnatt svensk tid
BBC
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