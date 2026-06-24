Infantino försvarar VM:s vattenpauser: ”Lika för alla”

Drickpauserna i mitten av varje halvlek under fotbolls-VM har fått hård kritik från både spelare och publik. Men Fifa-bossen Gianni Infantino försvarar dem, rapporterar The Guardian.

I ett uttalande förnekar han att Fifa tjänar extra pengar på dem utan säger att det endast handlar om att hjälpa spelarna att hantera värmen. Att pauserna förekommer även i matcher där värmen inte är ett problem försvarar han med att förutstättningarna ska vara lika för alla.

– Det är mycket svårt att acceptera att en tränare ska få tillfälle att påverka en match och göra förändringar bara för att det råkar vara varmt, säger han.