VM-svepet: Modric hyllades – anslöt till exklusiv skara

Nattens resultat

Panama blev i natt femte land att åka ur fotbolls-VM efter förlust med 1-0 mot Kroatien. Inbytte Ante Budimir blev hjälte med matchens enda mål i segern som var Kroatiens första. I samma grupp misslyckades England för fjärde gången i rad att vinna den andra matchen i ett stort mästerskap. Mötet med Ghana slutade 0-0. Tidigare under kvällen tog Portugal en väntad seger mot Uzbekistan, bland annat efter två mål av Cristiano Ronaldo. Nattens spel avslutades med att Colombia besegrade Kongo-Kinshasa med 1-0. Därmed är Colombia klart för sextondelsfinal.

Luka Modric hyllades efter 200:e matchen

Nattens match mot Panama var den 200:e i landslaget för Kroatiens storstjärna Luka Modric. Efter matchen hyllades han av lagkamraterna som alla drog på sig svarta t-shirts med texten ”Infinite Legacy” och siffran 200 på innan de hissade Modric. Den 40-årige kroaten är den blott fjärde herrspelaren att nå 200 landskamper efter Portugals Cristiano Ronaldo, Argentinas Lionel Messi och Kuwaits Bader al-Mutawa, skriver The Guardian. Läs mer här.

Våldtäktsanklagade Partey buades ut

I mötet mellan England och Ghana fanns den våldtäktsanklagade tidigare Arsenalspelaren Thomas Partey med på planen. Han buades ut av publiken under spelarpresentationen och när spelarna skulle hälsa på varandra inför matchen valde Englands Djed Spence att dra undan handen och nobba Partey, skriver Sky Sports. Partey missade den första matchen som spelades i Kanada eftersom han nekades visum till landet på grund av att brottsmisstanken inte togs upp i hans visumansökan. Läs mer här.

Franske förbundskaptenen åker hem

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps kommer inte att leda sitt lag i den sista gruppspelsmatchen mot Norge på fredag. Detta eftersom hans mamma har gått bort, meddelar det franska fotbollsförbundet. Den tidigare stjärnspelaren Deschamps fick dödsbeskedet på tisdagen, rapporterar Sportbladet. För att vinna gruppen räcker det för fransk del med ett oavgjort resultat i den sista matchen. Därefter kan Frankrike komma att möta Sverige i sextondelsfinal. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Nattens resultat innebär att Sverige inför den sista omgången är bästa grupptrea och därmed i nuläget vidare till sextondelsfinal. Även om Sverige skulle förlora den sista matchen mot Japan finns det en god chans att gå vidare, men Sverige blir då beroende av andra resultat. För att sluta tvåa i gruppen och säkra fortsatt spel krävs seger mot Japan. För svensk del ser alla spelare ut att vara tillgängliga till matchen. Japan kommer däremot att behöva klara sig utan sin storstjärna Takefusa Kubo som inte kan spela efter den knäskada han drog på sig i mötet med Nederländerna. Läs mer här och här.

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