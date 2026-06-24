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Egyptens Emam Ashour faller i duell med Nya Zealands Callum McCowatt och får gult kort. (Emma Peterson /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Rekordfå frisparkar och gula kort: ”Instruktioner från Fifa”

Av Anders Hovne
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Antalet varningar och gula kort i fotbolls-VM har hittills varit rekordlågt, rapporterar SVT Sport. Antalet frisparkar är 40 procent lägre än i VM i Frankrike 2006.

Men enligt domarexperten Jonas Eriksson handlar det inte om att spelarna blivit snällare. I stället är domarna mer benägna att låta spelet rulla på. Enligt Eriksson handlar det om särskilda instruktioner från Internationella fotbollsförbundet (Fifa), som vill ha flyt i spelet och få avbrott under mästerskapet.

– Att man missar en del frisparkar och gula kort, det struntar Fifa i, säger han.

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