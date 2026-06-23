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Donald Trump på scenen när Chelseas Reece James lyfte klubblags-VM-pokalen. (Jacquelyn Martin / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Donald Trump ska dela ut VM-pokalen

Av Adam Lindh
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USA:s president Donald Trump kommer tillsammans med Fifa-presidenten Gianni Infantino att dela ut VM-pokalen i New Jersey den 19 juli. Det meddelade Infantino på tisdagen, enligt flera medier.

– Vi kommer att vara där tillsammans med presidenten, njuta av finalen och dela ut pokalen till vinnaren, förstås, säger Infantino enligt The Guardian.

Senast Trump deltog i en pokalutdelning i samband med en fotbollsturnering i USA uppstod en något ovanlig situation. När Chelsea vann Fifa:s klubblags-VM stod Trump kvar på podiet medan spelarna firade segern, något som väckte förvåning bland flera av dem.

– Jag visste att han skulle vara där, men jag visste inte att han skulle stå kvar på scenen när vi lyfte pokalen. Jag blev lite förvirrad, sa Chelseastjärnan Cole Palmer.

Infantino och Trump har byggt upp en nära relation de senaste åren
www.theguardian.com
Finalen spelas på Metlife Stadium
BBC
Vanligtvis brukar inte trofén delas ut av två personer
www.espn.com
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