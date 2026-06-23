Donald Trump ska dela ut VM-pokalen

USA:s president Donald Trump kommer tillsammans med Fifa-presidenten Gianni Infantino att dela ut VM-pokalen i New Jersey den 19 juli. Det meddelade Infantino på tisdagen, enligt flera medier.

– Vi kommer att vara där tillsammans med presidenten, njuta av finalen och dela ut pokalen till vinnaren, förstås, säger Infantino enligt The Guardian.

Senast Trump deltog i en pokalutdelning i samband med en fotbollsturnering i USA uppstod en något ovanlig situation. När Chelsea vann Fifa:s klubblags-VM stod Trump kvar på podiet medan spelarna firade segern, något som väckte förvåning bland flera av dem.

– Jag visste att han skulle vara där, men jag visste inte att han skulle stå kvar på scenen när vi lyfte pokalen. Jag blev lite förvirrad, sa Chelseastjärnan Cole Palmer.