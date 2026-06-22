Målvaktens mamma på plats efter tårarna: ”Vill tacka”

Historien om Vozinhas mamma Ana Candida Evora fick ett lyckligt slut under nattens match mellan Kap Verde och Uruguay.

I förra veckan berättade den storspelande målvakten med tårar i ögonen att visumproblem hindrat modern från att se mötet med Spanien på plats. Efter lite hälp – bland annat från Representanthusets minoritetsledare Hakeem Jeffries – kunde Ana Candida Evora resa in i USA i fredags.

– Jag vill tacka alla supportrar och alla som hjälpte till under processen, sa hon inför nattens match.