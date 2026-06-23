Kap Verdes målvakt Vozinha. (TT)

VM-svepet: Mininationen har blivit ny fanfavorit

Nattens resultat

Ytterligare två lag är klara för sextondelsfinalerna. Norge och Frankrike säkrade avancemang från grupp I efter segrar mot Senegal respektive Irak. Båda matcherna bjöd dessutom på rekord. Erling Haaland blev Norges främste VM-målskytt någonsin på herrsidan, medan franske storstjärnan Kylian Mbappé gjorde sitt 15:e och 16:e VM-mål. Därmed tangerar han Miroslav Klose på andra plats i VM-historiens skytteliga, bakom Lionel Messi. Jordanien såg länge ut att ta en skrällseger mot Algeriet efter ett ledningsmål. Men i slutet av den andra halvleken vände Algeriet och vann med 2–1 mot VM-debutanten.

VM mer betydelsefullt för minoriteter än många förstår

I en alltmer kulturellt differentierad värld tycks fotbolls-VM spela en allt större roll än någonsin tidigare. Den slutsatsen drar australiska ABC News efter att ha sett hur små deltagarnationers medborgare hanterar VM-matcherna som om de vore religiösa gudstjänster. Kroater, haitier, invånare från Kap Verde och Tunisien har plötsligt fått nya chanser att visa stolthet över sitt ursprung även om de numera bor i andra länder, något som märks både i USA och världen över. Läs mer här.

Kap Verde många VM-fans nya favoritlag

För några veckor sedan visste många inte ens var Kap Verde låg. Men efter två oavgjorda matcher i VM – först mot Spanien, sedan mot Uruguay – tycks allt fler ha fattat tycke för Kap Verde, skriver Sky Sports. Nationen, som nu ligger på playoffplats som en av de bästa tredjeplacerade länderna, har kvar att möta Iran. Och går landet vidare pekar mycket mot att de kommer möta Argentina i ett slutspel. Det är nationens första VM-slutspel och landet med en halv miljon invånare har ännu inte upplevt hur det är att förlora en match. Läs mer här.

Japan ser ut att spetsa startelva för att slå Sverige

Japan vill vinna fotbolls-VM och laddar upp inför den sista gruppspelsmatchen mot Sverige på bästa sätt. Enligt japanska medier väntas förbundskapten Hajime Moriyasu göra stora förändringar till torsdagsnattens match, skriver Aftonbladet. Detta för att man ser sin slutspelsplats som så gott som säkrad – och där Brasilien eller Marocko kan vänta som motståndare. Därmed kan spelare som varit tongivande i de två första VM-matcherna komma att vilas. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

En hel och frisk trupp laddar för Japan, natten till fredag. Backlinjen har varit i fokus inför drabbningen och förbundskapten Graham Potter gick i går kväll till försvar för mittbacken Isak Hien, som kritiserats efter megaförlusten mot Nederländerna. – Så länge jag är här kommer han att spela. Även backen Eric Smith tycks klar att återvända till planen, efter att ha missat förra matchen med en känning. Läs mer här.

Håll utkik

Ska Portugal förmå att ta sin första seger i VM och hur kommer Englands tre lejon ställas mot Ghanas miljontals lejon? Kroatien har också kniven på strupen mot Panama efter förlusten mot England senast. Nattens matcher: 19.00 Portugal–Uzbekistan (SVT)

21.00 England–Ghana (SVT)

01.00 Panama–Kroatien (TV4)

02.00: Colombia–Kongo-Kinshasa (TV4)