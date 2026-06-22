VM-svepet: Norge ska ro hem segern från Times Square

Norrmän ror i publiken. (TT/AP)

Nattens resultat

Kap Verde fortsätter att skrälla i VM och spelade i natt oavgjort mot Uruguay. Kevin Pina gjorde det som blev Kap Verdes första mål någonsin i VM i matchen som slutade 2-2. Egypten hade också en historisk natt och tog sin första VM-seger någonsin när Nya Zeeland besegrades med 3–1. Landslaget har vunnit afrikanska mästerskapen sju gånger men fram tills i natt inte vunnit någon match i VM. Den historiska vändningen kom på nionde försöket.

Norrmännen tar över Times Square

Norska supportrar flockades under söndagskvällen vid Times Square för att heja på sitt landslag. Norge har inte spelat fotbolls-VM sedan 1998 och 4-1-framgångarna mot Irak i premiären är kännbara. Dagbladet stötte på norrmannen Jørgen Fiske i publikhavet. – Jag får gåshud för jag trodde inte att det här var möjligt. Det här, det är en upplevelse, säger Fiske till tidningen. Norge möter Senegal klockan 02 natten till i morgon. Läs mer här.

VM-tröjor slits i stycken: ”Fruktansvärd PR”

Det har gått sönder en och annan tröja på planen under årets fotbolls-VM. Hittills har spelare från Marocko, Paraguay, Tjeckien och Egypten tvingats byta tröja under matchen efter att de slitits sönder. Men problemet med Puma-tröjorna är inte nytt, utan uppmärksammades redan under EM 2016, skriver Expressen. ”De återkommande bekymren har resulterat i fruktansvärd PR för den tyska sportklädestillverkaren”, skriver Footy Headlines. Läs mer här.

Hård kritik mot underlaget i New York – där Sverige kan spela

Om Sverige tar sig vidare till sextondelsfinal är det störst chans att matchen spelas på Metlife Stadium i New Jersey, sannolikt mot Frankrike. Arenan har, liksom alla andra VM-arenor, fått naturgräs till VM. Men spelare är inte imponerade, skriver GP. Både den franske mittfältaren Adrien Rabiot och den brasilianske stjärnan Vinicius Junior har klagat på gräset efter matchen, och beskrivit det som hård och stelt och torrt. Nu ger sig också den franske förbundskaptenen Didier Deschamps in i diskussionen. – Planen i New York var riktigt tuff. Den tog hårt på spelarna, sa Deschamps vid en presskonferens på söndagen. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Landslaget flyttade midsommar från fredag till söndag i år, och tur var väl det efter lördagens brakförlust mot Nederländerna. Efter söndagsträningen fick spelarna chans att krama på sina nära och kära under en midsommarlunch i Dallas, skriver Sportbladet. På kvällen blev det grillmiddag med laget.

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