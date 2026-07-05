ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Aryna Sabalenka. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Världsettan Sabalenka utslagen ur Wimbledon

Av Joel Malmén
Publicerad:

Världsettan Aryna Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set, 6–2, 7–6, och är nu i kvartsfinal för första gången på sex försök.

– Det var länge sedan jag hade så här roligt på planen, säger Naomi Osaka enligt SVT Sport.

I går slogs även världstvåan Jelena Rybakina och trean Iga Swiatek ut, vilket innebär att den högst rankade spelaren kvar i turneringen är världsfyran Jessica Pegula.

HBO Max kommentator: ”Hon gör en av de bästa matcher jag sett henne spela”
Sveriges Television
Osaka: ”Min första seger på centercourten, det var kul”
TT
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
TennissäsongenTennisIga SwiatekAryna SabalenkaNaomi Osaka