Världsettan Sabalenka utslagen ur Wimbledon
Världsettan Aryna Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set, 6–2, 7–6, och är nu i kvartsfinal för första gången på sex försök.
– Det var länge sedan jag hade så här roligt på planen, säger Naomi Osaka enligt SVT Sport.
I går slogs även världstvåan Jelena Rybakina och trean Iga Swiatek ut, vilket innebär att den högst rankade spelaren kvar i turneringen är världsfyran Jessica Pegula.
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