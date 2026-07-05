Världsettan Sabalenka utslagen ur Wimbledon

Världsettan Aryna Sabalenka är ute ur damernas singelturnering i Wimbledon. Japanska Naomi Osaka vann i två raka set, 6–2, 7–6, och är nu i kvartsfinal för första gången på sex försök.

– Det var länge sedan jag hade så här roligt på planen, säger Naomi Osaka enligt SVT Sport.

I går slogs även världstvåan Jelena Rybakina och trean Iga Swiatek ut, vilket innebär att den högst rankade spelaren kvar i turneringen är världsfyran Jessica Pegula.