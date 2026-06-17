Varm midsommar väntar i söder: ”Gardera med paraply”

Temperaturer över det normala väntar på många håll under midsommarhelgen, rapporterar TV4 Nyheterna. Detta eftersom en värmebölja över Tyskland och Frankrike börjar röra sig norrut.

Den väntas nå Sverige under midsommardagen och ge temperaturer uppemot 30 grader i söder.

– I den här mycket varma luften så ser det ut att bildas en hel del kraftiga regnskurar så gardera gärna med paraply eller regnkappa, varnar meteorolog Peter Kondrup.

Längre norrut ger en front mer ihållande regn under midsommardagen även om själva midsommaraftonen ser ut att bjuda på uppehållsväder på många håll.